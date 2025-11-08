Sommer Inter futuro già deciso | emerge questa sensazione sul rinnovo

Il ciclo di Yann Sommer all' Inter sembra avviarsi verso la conclusione, ma il portiere svizzero resta ancora un punto di riferimento per la squadra di Cristian Chivu. A 37 anni da compiere nel dicembre 2025, l'ex Borussia Monchengladbach e Bayern Monaco ha garantito solidità, esperienza e carisma, contribuendo alla crescita difensiva dei nerazzurri dopo l'addio di Onana. Il suo contratto è in scadenza a giugno e, salvo sorprese, non verrà rinnovato.

