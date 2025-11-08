Sistema Pavia dopo il nuovo stop del Riesame è tempo di controaccuse Nobili a Milano tenne fermo un fascicolo su Andrea Sempio
Brescia – Le motivazioni non sono ancora state rese note. Ma l’aria che tira stavolta è di successo pieno. Nessun annullamento per questioni ‘tecniche’. “I giudici ci hanno dato ragione – giubila l’avvocato Massimo Dinoia, che assiste il pm Pietro Paolo Mazza – Manca il fumus. Mi ero detto fiducioso, oggi sono veramente molto soddisfatto. Sono state accolte le nostre censure che si erano appuntate in principalità sull’ assoluta mancanza di indizi. L’ordinanza rende giustizia a un magistrato che si è sempre distinto per correttezza ed equilibrio”. Il riferimento è al Riesame di Brescia, che ieri ha annullato il sequestro dello scorso 8 ottobre nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e del sostituto Mazza, indagati dai colleghi bresciani per peculato e corruzione relativamente al cosiddetto ‘sistema Pavia’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
