Sicurezza a Livorno in arrivo 84 nuove telecamere Il Comune | Migliorare la vivibilità dei quartieri
Prosegue il potenziamento della sicurezza urbana con l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. Attualmente a Livorno sono attive 252 telecamere a cui se ne aggiungeranno presto altre 84 grazie a nuovi investimenti e finanziamenti regionali, ministeriali e comunali. Gli interventi rientrano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
