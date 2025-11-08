Sicurezza a Livorno in arrivo 84 nuove telecamere Il Comune | Migliorare la vivibilità dei quartieri

Livornotoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il potenziamento della sicurezza urbana con l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. Attualmente a Livorno sono attive 252 telecamere a cui se ne aggiungeranno presto altre 84 grazie a nuovi investimenti e finanziamenti regionali, ministeriali e comunali. Gli interventi rientrano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

