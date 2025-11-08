si ritorni ad un giornalismo vero e non ad una disinformazione finalizzata ad altri scopi

Giornalismo – Utopia oppure creazione di qualche presupposto per il futuro di un calcio migliore?. Responsabilità degli addetti ai lavori nel mondo del pallone:. MEDIA. Il giornalismo -come altre professioni- si adegua all’evoluzione dei tempi. Normale che ciò avvenga, ma qualche considerazione andrebbe fatta per evitare che si possa debordare per una qualsivoglia necessità che non trova alcuna giustificazione nell’esercizio di una professione che deve garantire una corretta e veritiera informazione. Per quanto riguarda il calcio, è necessario e forse opportuno affermare: -Lasciamo lavorare i club tranquillamente. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Si ritorni ad un giornalismo vero e non ad una (dis)informazione finalizzata ad altri scopi