Shutdown Usa oltre 1700 voli cancellati in 40 aeroporti in 24 ore attività ridotta del 4% analisti | Il peggio deve ancora venire

Solamente durante il primo giorno di riduzione delle attività, in 40 aeroporti degli Stati Uniti sono stati segnalati oltre 1700 voli cancellati e circa 32 torri di controllo in difficoltà per la mancanza di personale. I dati diffusi dal centro aeronautico Cirium indicano che, nella sola giornata di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Shutdown Usa, oltre 1700 voli cancellati in 40 aeroporti in 24 ore, attività ridotta del 4%, analisti: “Il peggio deve ancora venire”

Contenuti che potrebbero interessarti

Caos nei cieli #USA: oltre 1.000 voli cancellati durante lo #shutdown - facebook.com Vai su Facebook

Caos nei cieli #USA: oltre 1.000 voli cancellati durante lo #shutdown - X Vai su X

Usa. 1.300 voli cancellati per shutdown, 5mila in ritardo - Il disagio causato dalla chiusura sta rapidamente aumentando e centinaia di migliaia di dipendenti federali rimangono senza stipendio, tra ... Scrive msn.com

Usa, oltre 1.700 voli cancellati in 24 ore per lo shutdown - Durante il primo giorno di riduzione del 4% dell'attività, infatti, in 40 aeroporti degli Stati Uniti, sono stati segnalati oltre 1. Come scrive msn.com

Cos'è lo shutdown che blocca gli Usa e minaccia anche gli stipendi in Italia, è il più lungo di sempre - Lo shutdown Usa più lungo della storia blocca servizi e voli in America: cos'è e perché anche in Italia gli stipendi dei dipendenti sono a rischio ... virgilio.it scrive