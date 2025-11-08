Sette famiglie fanno causa a ChatGPT | Ha spinto al suicidio e al delirio i nostri cari

Fanpage.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la pressione su OpenAI: sette famiglie fanno causa per i suicidi e pensieri deliranti legati all’uso di ChatGPT. Le denunce parlano di “negligenza e mancanza di protezioni”. Il caso potrebbe ridefinire la responsabilità legale delle IA generative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

