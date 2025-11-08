Serie B risultati dodicesima giornata | 2-2 tra Frosinone e Modena occasione per il Monza

Roma, 8 novembre 2025 – Il pari tra Modena e Frosinone offre una chance al Monza che, in caso di successo domani contro il Pescara, salirebbe al primo posto in classifica in solitaria, scavalcando proprio gli emiliani. Torna alla vittoria l'Empoli, che supera il Catanzaro grazie al gol di Shpendi, bene anche il Mantova (che vince contro il Padova ) e la Juve Stabia, che tra le mura amiche condanna il Palermo al terzo ko stagionale. Termina 1-1 l'anticipo tra Spezia e Bari, così come Sudtirol – Carrarese. Si chiude a reti bianche, invece, la sfida tra Reggiana ed Entella. Donadoni esordisce con un pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati dodicesima giornata: 2-2 tra Frosinone e Modena, occasione per il Monza

