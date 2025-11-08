Serie B Donadoni pareggia al debutto da allenatore dello Spezia | 1-1 col Bari
2025-11-07 21:43:00 Arrivano conferme: L’allenatore è tornato in panchina a cinque anni di distanza dall’ultima volta e lascia subito – temporaneamente – l’ultimo posto in classifica E’ iniziata con un pareggio l’avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia. Cinque anni dopo l’ultima volta – in Cina – l’allenatore torna a sentire l’emozione del campo e davanti al pubblico del Picco si porta a casa un 1-1 contro il Bari che permette ai bianconeri di lasciare momentaneamente l’ultimo posto in classifica (agganciate Mantova e Pescara a 8 punti lasciando la Sampdoria indietro a 7, aspettando di vedere quello che succede nelle altre partite della giornata di Serie B). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
