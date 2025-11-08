Serie A sabato pomeriggio a reti bianche | 0-0 in Como-Cagliari e Lecce-Verona

Un undicesima giornata di Serie A che si è aperta con la fondamentale vittoria del Pisa sulla Cremonese, ed oggi altri punti salvezza in palio importanti in queste prime sfide. Ciò che però si è parato di fronte agli occhi degli appassionati è stato un sabato pomeriggio a reti bianche, che non ha dunque regalato le emozioni sperate: è 0-0 sia tra Como e Cagliari che tra Lecce e Verona, un punto che non lascia sicuramente soddisfatti i lariani, con in mano una buona opportunità per lanciarsi in zona Europa, e che permette invece a tutte la altre di muovere la classifica nei bassifondi. Al Senigallia in scena un primo tempo piuttosto equilibrato, nel quale il Cagliari si vede annullare un gol per un fallo di Palestra a inizio azione, mentre la ripresa guarda i sardi impegnati solo a difendere gli attacchi di un Como che si arrende ad un Caprile magistrale su Morata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

