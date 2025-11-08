Serie A | primo sorriso per Treviso che sbanca Reggio Emilia Venezia ok a Udine

Gazzetta.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la squadra di Rossi ci sono 29 punti di uno scatenato Abdur-Rahkman. I lagunari invece col successo si confermano nel gruppone che è al secondo posto in classifica, dietro le due capolista Bologna e Brescia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serie a primo sorriso per treviso che sbanca reggio emilia venezia ok a udine

© Gazzetta.it - Serie A: primo sorriso per Treviso che sbanca Reggio Emilia. Venezia ok a Udine

