Serie A | primo sorriso per Treviso che sbanca Reggio Emilia Venezia ok a Udine
Per la squadra di Rossi ci sono 29 punti di uno scatenato Abdur-Rahkman. I lagunari invece col successo si confermano nel gruppone che è al secondo posto in classifica, dietro le due capolista Bologna e Brescia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il primo successo del Pisa in Serie A arriva grazie a un gol di testa di Idrissa Touré che salta in cielo e mette K.O. la Cremonese di Davide Nicola, portando la sua squadra a 9 pu - facebook.com Vai su Facebook
Serie A: primo sorriso per Treviso che sbanca Reggio Emilia. Venezia ok a Udine - I lagunari invece col successo si confermano nel gruppone che è al secondo posto in classifica, dietro le due capolista Bologna ... Lo riporta msn.com