Serie A – Parma-Milan 2-2 stop dei rossoneri al Tardini Bella rimonta dei Ducali

Reti ed emozioni nell’anticipo serale della sfida di campionato tra Parma e Milan. Rafa Leao tra i protagonisti del match L’anticipo serale dell’undicesimo turno di serie A ha visto una sfida a due facce tra il Parma ed il Milan con i rossoneri che sembravano avere la gara in pugno ma che hanno invece visto la reazione degli avversari, una sfida dai due volti. Il Milan passa subito avanti, a segno con Saelemaekers e complice un errore di Suzuki, alla mezzora poi è sempre il belga protagonista. Il giocatore viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore. Il Var lo richiama ma l’arbitro non cambia idea e dal dischetto va Leao che non sbaglia e firma il 2 a 0. 🔗 Leggi su Sportface.it