Doppio impegno in programma alle 15 di sabato: calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Iniziata venerdì sera con Pisa-Cremonese, l’undicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite. Il cartellone del sabato partirà con le due sfide delle 15: Como-Cagliari e Lecce-Verona. DIRETTA Serie A, Como-Cagliari (ANSA FOTO) – calciomercato.it Reduce dal buon pareggio in casa del Napoli, la squadra allenata da Cesc Fabregas va a caccia del decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia e della terza vittoria consecutiva in casa dopo quelle contro Juventus ed Hellas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Serie A, la cronaca di Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0