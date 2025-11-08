Serie A 11° turno | pari a Como e Lecce

17.01 Escono due 0-0 nelle partite del sabato alle 15. Il Como si fa fermare in casa dal Cagliari. Lariani a 18 punti,rossoblù a 10,come il Lecce, che al 'Via del Mare' non trova la vittoria contro un Verona penultimo, ora a quota 6. Al 'Sinigaglia',occasioni Como di Morata, Diao e Addai, ma Caprile fa buona guardia.Il Var annulla il vantaggio del Cagliari su autogol per precedente fuorigioco. Nella ripresa, Caprile salva i sardi su Morata. A Lecce, i salentini trovano un Montipò insuperabile che sventa su Banda, Stulic e Sottil. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

