Semper Pisa la sicurezza silenziosa che protegge i nerazzurri | senza clamore è diventato il punto fermo della squadra

Semper Pisa, la calma che diventa forza: il portiere che con la sua sicurezza silenziosa ha conquistato tutti e dato stabilità alla difesa C’è un portiere che non fa rumore ma tiene in piedi il Pisa domenica dopo domenica: si chiama Adrian Šemper, e in questa Serie A 202526 sta scrivendo una stagione di grande . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Semper Pisa, la sicurezza silenziosa che protegge i nerazzurri: senza clamore è diventato il punto fermo della squadra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’allenatore del Torino Marco Baroni ha commentato l’espulsione rimediata contro il Pisa. ”Pensavo che Semper avesse sfiorato Simeone. L’espulsione? L’ho trovata eccessiva. A volte bisogna anche comprendere un allenatore”, queste le parole di Baroni - facebook.com Vai su Facebook

Pisa-Lazio 0-0, le pagelle della partita di Serie A. Il migliore è Semper #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Le pagelle di Pisa-Lazio 0-0: brillano i portieri, Semper decisivo. Attacco biancazzurro spento: Pedro, Dia e Zaccagni non incidono. Bene Moreo - Diamo i voti ai protagonisti della sfida tra Pisa e Lazio con i promossi e i bocciati. Secondo eurosport.it

Pisa, Semper: "Partita difficile, dobbiamo restare compatti. Chiederò la maglia a Modric" - Adrian Semper, portiere del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan: "Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Lo riporta tuttomercatoweb.com