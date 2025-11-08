Segue le indicazioni di Google Maps | brutta disavventura per una turista in Italia finale a sorpresa

Una vicenda ha recentemente attirato l'attenzione sui rischi insiti nell'uso eccessivamente fiducioso di strumenti digitali come Google Maps. Wiktoria Guzenda, giovane turista polacca, è diventata protagonista di una disavventura che si è trasformata in un episodio virale sui social media, illustrando con un episodio emblematico le difficoltà di orientamento in una città che sfida le regole della navigazione tradizionale. Mentre passeggiava per le calli veneziane seguendo le indicazioni del navigatore sul suo smartphone, Wiktoria ha ignorato il contesto fisico circostante. Il percorso suggerito da Google Maps la conduceva dritta verso una scalinata che terminava direttamente nell'acqua, senza alcun preavviso, causando così un tuffo imprevisto nel Canal Grande.

