Scuola la circolare di Valditara per imbrigliare i dibattiti

Urge la par condicio nei dibattiti scolastici. È questo il cuore della circolare diffusa ieri dal Ministero dell’istruzione (e del Merito), che invita gli istituti a organizzare manifestazioni ed eventi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Scuola, la circolare di Valditara per imbrigliare i dibattiti

Valditara e la «par condicio nei dibattiti»: la nuova circolare alle scuole. Il Pd protesta: «Lede l’autonomia scolastica» - È polemica sulla nuova circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che introduce la «par condicio ... Si legge su open.online

Circolare su eventi scolastici, dibattito acceso: autonomia e pluralismo al centro dello scontro politico. Il PD: “La scuola non è luogo da sorvegliare”. Valditara ... - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato una circolare dal titolo "Manifestazioni ed eventi pubblici all'interno delle istituzioni scolastiche", nella quale viene ribadita l'importanza che ... Lo riporta orizzontescuola.it

Par condicio nei dibattiti, circolare di Valditara alle scuole - Dopo la cancellazione dell'evento il liceo fu occupato. Segnala ansa.it