Scuola accorpamenti e polemiche L’agrario dice addio all’autonomia

Valdinievole, 8 novembre 2025 – Sembra non esserci più nulla da fare per salvare l'autonomia dell' istituto agrario Anzilotti. Il via libera agli accorpamenti arrivato dopo una riunione infuocata della Conferenza zonale dell'istruzione della Valdinievole ha lasciato con l'amaro in bocca Pescia. Salva Buggiano, con il comprensivo Cavalcanti che, secondo l'indirizzo votato dai sindaci presenti all'incontro, resterà indipendente. Lo scopo di salvare l'Anzillotti, allo stato delle cose, è fallito. La scuola agraria pesciatina sarà accorpata con il liceo Lorenzini. La decisione definitiva spetterà al tavolo integrato provinciale, lo strumento di concertazione e coordinamento del territorio pistoiese.

