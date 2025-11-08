Cusano Mutri (BN) – Alle 22:37 di venerdì 7 novembre i sismografi Ingv hanno urlato: terremoto magnitudo 2.5 con epicentro 6 km a nord-ovest del borgo. Otto secondi di brivido. Il boato ha fatto sobbalzare i tavoli del bar Centrale. “Sembrava un TIR sotto casa”, racconta Maria, 72 anni, che stringeva il rosario sul balcone. L’ ipocentro a soli 8,7 km ha amplificato l’onda: vetri tremanti fino a Piedimonte Matese. Su WhatsApp 1.400 messaggi in 4 minuti: “Avete sentito?”. I Vigili del Fuoco di Telese Terme hanno ricevuto 87 chiamate. Zero crepe, zero feriti. Il sindaco Giovanni Marra: “Solo paura, ma teniamo gli occhi aperti”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura