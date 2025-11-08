Schianto in moto muore 17enne di Bolgare

Tragico schianto venerdì sera poco prima delle alle 22.30 a Palazzolo Sull’Oglio, al confine tra Brescia e Bergamo. Come riporta Il Giornale di Brescia, a perdere la vita un 17enne di Bolgare: Nicholas Ruggeri, schiantatosi a bordo di una moto contro la sbarra metallica che recinta il parcheggio di una macelleria. La dinamica dei fatti è al vaglio della Polizia stradale di Iseo, intervenuta sul posto per i rilievi. Unico testimone, al momento, un amico che seguiva il giovane in sella alla propria moto. Ruggeri avrebbe perso il controllo della due ruote dopo aver attraversato il semaforo di un incrocio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Schianto in moto, muore 17enne di Bolgare

