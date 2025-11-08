Scacchi World Cup 2025 | Lodici festeggia su Adams Clamoroso l’iridato Gukesh eliminato al 3° turno!

Nella giornata in cui l’Italia festeggia con Lorenzo Lodici la presenza di un proprio rappresentante al 4° turno della World Cup 2025 (ed accade per la seconda edizione di fila), ecco che a Goa, in India, si scatena il caos più assoluto. Saltano ben quattro delle prime dieci teste di serie già prima ancora di arrivare agli spareggi. E, tra questi, a uscire è anche il nome più clamoroso: quello del Campione del Mondo, Gukesh Dommaraju. L’idolo della folla in questa fase della storia scacchistica indiana perde il minimatch con il tedesco Frederik Svane per 0,5-1,5 prima ancora di arrivare agli spareggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi, World Cup 2025: Lodici festeggia su Adams. Clamoroso, l’iridato Gukesh eliminato al 3° turno!

Leggi anche questi approfondimenti

Scacchi: non solo Lorenzo Lodici (che sfiderà Michael Adams al 3° turno). Da Praggnanandhaa al thriller Rasmus Svane-Mamedov, le storie degli spareggi di oggi in World Cup - X Vai su X

Scacchi: tra Lorenzo Lodici e Hans Moke Niemann finisce patta la prima partita del 2° turno di World Cup. Domani l'appuntamento con la seconda. Debutta il Campione del Mondo Gukesh, continua a stupire Faustino Oro (12 anni) - facebook.com Vai su Facebook

Scacchi, World Cup 2025: Lodici festeggia su Adams. Clamoroso, l’iridato Gukesh eliminato al 3° turno! - Nella giornata in cui l'Italia festeggia con Lorenzo Lodici la presenza di un proprio rappresentante al 4° turno della World Cup 2025 (ed accade per la ... Da oasport.it

Scacchi: pazzesco Lorenzo Lodici, batte Adams in un thriller e va al 4° turno in World Cup 2025! - Due anni dopo Daniele Vocaturo, un altro italiano raggiunge i sedicesimi di finale (vale a dire il 4° turno) in World Cup. Si legge su oasport.it

Gli scacchi saranno uno esport all'evento estivo della Esports World Cup Foundation: il montepremi è enorme - Per celebrare l'annuncio della Esports World Cup, Magnus Carlsen, un Grande Maestro e uno degli ambasciatori per la EWC 2025, ha dichiarato: "Sono entusiasta di vedere gli scacchi unirsi ad alcuni dei ... Scrive multiplayer.it