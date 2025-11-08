Sarri in conferenza | Poche squadre in Europa meglio dell’Inter

Domani sera a San Siro non sarà una partita come le altre per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano raggiungerà quota 148 panchine con la Lazio, eguagliando così il numero di gare disputate alla guida del suo Napoli, squadra con cui aveva raggiunto l’apice della propria carriera prima dell’esperienza biancoceleste. “Sono numeri importanti, non tanto a livello professionale quanto emotivo – ha dichiarato Sarri alla vigilia –. Con la Lazio ho un legame affettivo molto forte”. Una frase che racconta la connessione profonda tra il Comandante e l’ambiente laziale, ma anche la consapevolezza che la sfida contro l’Inter di Cristian Chivu non sarà certo la più semplice per festeggiare un traguardo personale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

