Sarkozy e Gheddafi | una storia da nascondere

Lucascialo.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo in breve perché Nicolas Sarkozy è finito in carcere e cosa c'entra Mohammar Gheddafi. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

sarkozy e gheddafi una storia da nascondere

© Lucascialo.it - Sarkozy e Gheddafi: una storia da nascondere

Argomenti simili trattati di recente

Sarkozy, Gheddafi e i fondi illegali. L'ex presidente francese condannato a 5 anni: «Andrò in carcere a testa alta» - È infatti la prima volta che un tribunale francese stabilisce che una campagna presidenziale è stata inquinata ... Scrive leggo.it

Sarkozy condannato a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da Gheddafi: andrà in carcere - Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere, ma lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda del presunto ... Riporta tg24.sky.it

Sarkozy condannato a cinque anni per i finanziamenti libici: l’ex presidente francese finirà in carcere - È la prima volta che un ex capo di Stato francese andrà dietro le sbarre Continuano i guai giudiziari per l’ex ... Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Sarkozy Gheddafi Storia Nascondere