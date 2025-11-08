Sarkozy e Gheddafi | una storia da nascondere

Scopriamo in breve perché Nicolas Sarkozy è finito in carcere e cosa c'entra Mohammar Gheddafi. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Sarkozy e Gheddafi: una storia da nascondere

Argomenti simili trattati di recente

Due pesi e due misure. Sempre. Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere per corruzione, dopo aver ricevuto fondi dal regime di Muammar Gheddafi per finanziare la sua campagna elettorale. Eppure, buona parte della stampa europea si - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy, Gheddafi e i fondi illegali. L'ex presidente francese condannato a 5 anni: «Andrò in carcere a testa alta» - È infatti la prima volta che un tribunale francese stabilisce che una campagna presidenziale è stata inquinata ... Scrive leggo.it

Sarkozy condannato a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da Gheddafi: andrà in carcere - Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere, ma lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda del presunto ... Riporta tg24.sky.it

Sarkozy condannato a cinque anni per i finanziamenti libici: l’ex presidente francese finirà in carcere - È la prima volta che un ex capo di Stato francese andrà dietro le sbarre Continuano i guai giudiziari per l’ex ... Riporta panorama.it