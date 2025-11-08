Sapremo se è indagato o meno La prossima settimana potrebbe cambiare tutto sull' omicidio di Garlasco
Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, dopo 18 anni, continua a destare l'interesse degli italiani, soprattutto perché la procura di Pavia ha aperto un nuovo fascicolo all'inizio dell'anno, iscrivendo Andrea Sempio nel registro degli indagati, e perché la procura di Brescia sembra aver acceso un secondo faro in un filone alternativo legato a un'ipotesi di reato di corruzione. Ed è da questo secondo fascicolo, che vede iscritti come indagati l'ex pm Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre di Andrea, che stanno emergendo nuovi elementi, anche se entrambe le procure preferiscono lavorare nell'ombra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
