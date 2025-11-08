Sanremo 2026 Ruggeri smentisce la sua partecipazione | Devo preparare il nuovo programma tv

MILANO – "Continuo a vedere il mio nome associato ai probabili partecipanti al Festival di Sanremo. Ribadisco che non ho presentato nessuna canzone per un motivo preciso: la mia presenza sarebbe incompatibile con quello che è il mio progetto prioritario, riuscire a mettere in cantiere la terza edizione de "Gli occhi del musicista". Siamo ai dettagli, spero di poter dare a breve una comunicazione ufficiale: la mia battaglia per difendere la dignità alla musica italiana (secondo me in buona salute), magari dando visibilità ad artisti spesso esclusi dal solito circuito mainstream potrebbe avere nuovi sviluppi".

