Sanità Magi Sumai | Ssn malato e debole noi specialisti ambulatoriali la cura

Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi 15 anni il Ssn è stato messo alla prova come mai prima. Il definanziamento strutturale - oltre 37 miliardi sottratti tra il 2010 e il 2019 - ha inciso non solo sui conti, ma sulla pelle viva del sistema: meno posti letto, meno personale, meno investimenti in tecnologia. In termini medici potremmo dire che il 'paziente Ssn' ha subìto una dieta forzata e sbagliata, al punto da compromettere la sua capacità di reagire alle infezioni. Poi è arrivato il Covid-19 e lì Ssn, nonostante già malato e debole, ha usato tutte le forze rimaste per superare l'infezione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

