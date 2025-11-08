Sanità Magi Sumai | Ssn malato e debole noi specialisti ambulatoriali la cura
Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi 15 anni il Ssn è stato messo alla prova come mai prima. Il definanziamento strutturale - oltre 37 miliardi sottratti tra il 2010 e il 2019 - ha inciso non solo sui conti, ma sulla pelle viva del sistema: meno posti letto, meno personale, meno investimenti in tecnologia. In termini medici potremmo dire che il 'paziente Ssn' ha subìto una dieta forzata e sbagliata, al punto da compromettere la sua capacità di reagire alle infezioni. Poi è arrivato il Covid-19 e lì Ssn, nonostante già malato e debole, ha usato tutte le forze rimaste per superare l'infezione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Appalti e sanità, Pace: ''Estraneo ai fatti contestati, fiducia nel lavoro della magistratura'' - facebook.com Vai su Facebook
Mentre l’Italia affonda tra inflazione, sanità al collasso, carceri sovraffollate, tasse che aumentano e salari fermi, il vicepremier Salvini annuncia una “legge sull’islam”. Avete letto bene. Quando non sanno come risolvere i problemi loro fanno così: inventano un - X Vai su X
Sanità, Magi (Sumai): "Ssn malato e debole, noi specialisti ambulatoriali la cura" - "Negli ultimi 15 anni il Ssn è stato messo alla prova come mai prima. Come scrive iltempo.it
Specialistica ambulatoriale, al via il Congresso Sumai: focus su carenza medici e ruolo nel territorio - Magi: “Passare dalla teoria alla pratica, il territorio ha bisogno di risposte concrete” ... Segnala doctor33.it
Magi: “Congresso Sumai occasione per passare dalle parole ai fatti” - Sono alcuni temi al centro del 57esimo Congresso nazionale degli specialisti ambulatoriali Sumai- Scrive msn.com