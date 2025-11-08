AGI - Una 36enne al nono mese di gravidanza è morta in un incidente stradale sulla A22 tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, in direzione Brennero. Tra pochi giorni avrebbe partorito. La vittima, deceduta sul colpo a causa di un forte tamponamento, è la modenese Stefania Palmieri. Molto nota nel capoluogo emiliano perché figlia di un chirurgo, ha riferito Il Resto del Carlino. Lavorava a Dolo, in provincia di Venezia, per un' azienda di scarpe milanese, mentre a Modena gestiva alcune proprietà insieme alla famiglia. La donna stava andando a fare visita ad alcuni parenti nel Veronese. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale del compartimento di Verona per gli accertamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sangue sulle strade, una 36enne incinta muore sull'A22 e una 18enne nel Bolognese