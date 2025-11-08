San Martino di Tours e la chiamano estate

Cms.ilmanifesto.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta’, così è tratteggiato il carismatico e taumaturgo San Martino di Tours dal discepolo e scrittore Sulpicio Severo. La ricorrenza è l’11 . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

san martino di tours e la chiamano estate

© Cms.ilmanifesto.it - San Martino di Tours, e la chiamano estate

News recenti che potrebbero piacerti

san martino tours chiamanoEstate di San Martino: la leggenda popolare che diventa realtà (e non è una buona notizia) - Quando arriva novembre e l’aria si fa più fresca, molti italiani accolgono con un sorriso quel breve ritorno di sole e tepore che gli anziani chiamano “ estate di San Martino ”. Secondo supereva.it

Meteo: imponente Estate di San Martino nella Prossima Settimana, cosa significa per l'Italia - Il nome deriva dall' 11 Novembre, giorno dedicato a San Martino di Tours e nella tradizione popolare simboleggia un ritorno del bel tempo, una sorta di regalo del cielo prima dell’arrivo dell'Inverno. Come scrive ilmeteo.it

san martino tours chiamanoA Monte Colombo arrivano “Le dolcezze di San Martino” tra enogastronomia e artigianato artistico - Domenica 9 novembre si svolgerà a Monte Colombo la 17esima edizione de "Le dolcezze di San Martino", ottava "Fiera dei Sapori di Montescudo e Monte Colombo", ... Riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: San Martino Tours Chiamano