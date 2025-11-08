San Goffredo d' Amiens | il Santo dell' 8 Novembre e la Sua Eredità

San Goffredo d'Amiens: il Santo dell'8 Novembre. San Goffredo d'Amiens è il santo che viene celebrato l'8 novembre. Nato nel 1066 in Francia, Goffredo è conosciuto per la sua dedizione alla Chiesa e per il suo impegno nel migliorare la vita dei meno fortunati. Ordinato vescovo di Amiens nel 1104, si distinse per la sua umiltà e la sua attenzione ai bisogni del suo gregge. È ricordato per aver rifiutato i privilegi del suo rango, preferendo vivere una vita semplice e dedicata al servizio degli altri. Il Cammino verso la Santità. Il processo di canonizzazione di San Goffredo fu avviato poco dopo la sua morte, avvenuta nel 1115. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Goffredo d'Amiens: il Santo dell'8 Novembre e la Sua Eredità

