Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo stonati Insinna e Cirilli boccata d’ossigeno | le pagelle dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025

Roma, 7 novembre 2025 - Le pagelle della finale di Tale e Quale Show 2025, in onda venerdì 7 novembre, raccontano di un’ultima puntata non particolarmente emozionante. Una menzione particolare durante la finale di venerdì 7 novembre per Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Alessia Marcuzzi durante tutta questa quindicesima edizione di Tale e Quale Show si è rivelata invece sempre un po’ troppo accomodante. Pamela Petrarolo – Emma Marrone: voto La sto ancora cercando. Niente voce, niente trucco, niente parrucco: nulla di simile ad Emma Marrone nella sua esibizione. Oh, magari sono io che non ho guardato bene: continuo a ispezionare il palco, magari qualche somiglianza l’ha lasciata lì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo stonati, Insinna e Cirilli boccata d’ossigeno: le pagelle dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025

