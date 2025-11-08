Saelemaekers e Leao non bastano il Parma riprende il Milan | Allegri in testa alla classifica
Si chiude il sabato dedicato all’undicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra i ducali e meneghini Dopo il derby della Mole e le sfide delle 15, scendono in campo per l’ultima partita in programma per oggi, valida per il turno numero 11, il Parma e il Milan. Allegri (Ansa) – Calciomercato.it I padroni di casa, guidati in panchina dal giovanissimo Carlos Cuesta, hanno bisogno di un risultato positivo visto che la classifica piange e nel turno precedente sono stati sconfitti in casa dal Bologna nel sentitissimo derby dell’Emilia. Di contro, i rossoneri dell’allenatore Massimiliano Allegri, arrivano a questo appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria ottenuta tra le mura amiche contro la Roma di Gian Piero Gasperini, decisivo il gol di Pavlovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Pagelle Milan-Roma 1-0: Pavlovic, Rafa Leao, Saelemaekers e Maignan… @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook
Sfida aperta Per la gara infrasettimanale contro l'Atalanta, mister Max Allegri dovrà scegliere chi schierare al fianco di Leao in attacco Domanda secca: Saelemaekers o Gimenez #AtalantaMilan #Saelemaekers #Leao #Gimenez #SpazioMilan - X Vai su X
Parma-Milan (0-1): bel gol di Saelemaekers al 12', rossoneri avanti - Il Milan è passato in vantaggio al 12' con Alexis Saelemaekers: il belga riceva palla fuori dall'area di rigore e da posizione centrale calcia rasoterra con il sinistro, pallone che ... Lo riporta milannews.it
(Diretta) Prama - Milan, Saelemaekers show e Leao, risponde Bernabè - L’atmosfera si preannuncia calda, con il Tardini sold out e un folto settore ospiti colorato di rossonero. Come scrive it.blastingnews.com
LIVE| Parma-Milan 1-2: inizia il secondo tempo - Il Milan è pronto ad affrontare il Parma allo stadio Tardini nel match valido per la 11a giornata di Serie A L'articolo LIVE| Parma- Secondo msn.com