Sadie Sink continua a essere molto cauta sul suo ruolo in Spider-Man | Brand New Day

Anche se è stata avvistata sul set, non sappiamo ancora chi interpreterà Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day. Con così tanto intrigo ed entusiasmo che circondano il suo personaggio, è difficile sfuggire alla sensazione che ci stiamo preparando tutti a una delusione. Indipendentemente dal fatto che Sadie Sink interpreti un’aggiunta importante all’ MCU, un eroe o un cattivo di nuova creazione, o forse un amalgama di più personaggi dei fumetti, la star di Stranger Things non rivela nulla. Apparendo alla première mondiale dell’ultima stagione della serie Netflix, a Sink è stato chiesto di descrivere il suo personaggio in una parola: “Pensavo che questa fosse la première di Stranger Things. 🔗 Leggi su Cinefilos.it