Sabatini risponde a Conte | Il Napoli in vetta dà fastidio? Se intende politicamente non condivido ma…
Inter News 24 Sabatini risponde a Conte: «Il Napoli in vetta dà fastidio? Se intende politicamente non condivido, ma.». Le parole dell’ex ds. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’esperto dirigente sportivo Walter Sabatini ha commentato le recenti, pungenti dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, riguardo al “fastidio” che la sua squadra provocherebbe stando in vetta alla classifica (un riferimento velato alle proteste dell’Inter). Sabatini si è detto d’accordo sul fatto che il Napoli in testa “dia fastidio”, ma ha specificato che è una dinamica normale, comune a tutte le squadre che primeggiano e che attirano le invidie di chi vorrebbe essere al loro posto. 🔗 Leggi su Internews24.com
