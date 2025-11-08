Sabalenka si commuove e ironizza | Sto diventando sensibile penso che sto invecchiando

Fanpage.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rybakina ha battuto Aryna Sabalenka nella finale delle WTA Finals. Sabalenka, che chiude la stagione al numero 1, durante la premiazione si è commossa e ha ironizzato su quel momento in cui è uscita una lacrimuccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

