Russia è caccia alle vedove nere | sposano i soldati che partono in guerra E se muoiono…

Il Parlamento russo sta pensando a pene molto più severe per le “vedove nere”. Donne che sposano i soldati prima della loro partenza per l’Ucraina. E pronte ad incassare una liquidazione super Un fenomeno in larga espansione, che sta mettendo in imbarazzo il Cremlino e l’esercito russo. Tra le donne sta prendendo piede una nuova tendenza: sposare i soldati prima della partenza per il fronte, con la speranza (neanche troppo velata) che rimangano uccisi in battaglia. Per poi incassare un indennizzo super: decisamente più alto rispetto agli stipendi medi che si percepiscono normalmente. Russia, è caccia alle “vedove nere”: sposano i soldati che partono in guerra. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

