Rugby Italia da sogno | battuta l’Australia 26-19 festa a Udine per gli Azzurri di Quesada

Secondo trionfo consecutivo contro i Wallabies: mete di Lynagh e Ioane, Garbisi perfetto al piede, Varney eletto player of the match. Tre anni dopo la storica impresa di Firenze, l'Italia del rugby si ripete e batte di nuovo l'Australia, stavolta a Udine, con il punteggio di 26-19. Una vittoria straordinaria per gli uomini di Gonzalo Quesada, che soffrono nel primo tempo ma dominano nella ripresa, trascinati da un Paolo Garbisi infallibile e da uno Stephen Varney monumentale, premiato come player of the match.