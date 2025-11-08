L’Italrugby si prende una notte storica e lo fa a modo suo, con la miscela più sorprendente del suo repertorio: disciplina, fantasia latina, difesa feroce e un pizzico di sfrontatezza. A Udine, davanti a uno stadio in delirio, gli azzurri battono l’ Australia 26-19 nel primo appuntamento della Quilter Nations Series, firmando una delle vittorie più pesanti della storia recente. È una partita di trincea e invenzione, in cui la squadra di Gonzalo Quesada dimostra di avere struttura, consapevolezza e una maturità che va oltre il risultato. L’Italia non subisce: costruisce, reagisce, punisce e chiude i conti con una prova collettiva che riscrive la percezione di ciò che questa nazionale può essere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rugby, impresa dell’Italia contro l’Australia: 26-19 nel test match a Udine