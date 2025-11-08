Rugby il Gispi vince l' edizione 2025 del Memorial Bolognese
Prato, 8 novembre 2025 – Il “Bolognese” resta a Prato: sono stati i giovanissimi rugbisti del Gispi ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del torneo dedicato alla memoria del giovane rugbista scomparso a soli 19 anni nel 2005. L'ultimo “Memorial Francesco Bolognese”, svoltosi a Prato tra gli impianti di Coiano ed il Chersoni, ha visto come di consueto sfidarsi alcune tra le migliori squadre U14 d'Italia. A prevalere sono stati i “gispolotti”, battendo i “cugini” del Sesto in una finale che non può non rendere felici anche i Cavalieri Union, pensando ai migliori giocatori di entrambi gli schieramenti che tra pochi anni entreranno nel vivaio “tuttonero”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Under 14 al Memorial Bolognese! Ottimo 4° posto per i nostri ragazzi al torneo organizzato dal Gispi Prato Vittorie contro Lions Amaranto e Rugby Parma 1931 ? Sconfitte con Sesto e Capitolina Grande impegno, tanto carattere e una crescita contin - facebook.com Vai su Facebook
Rugby giovanile, il Gispi trionfa a L'Aquila e a Modena - Nei giorni scorsi, le formazioni giovanili del Gispi hanno partecipato ad una serie di tornei nazionali in tutta Italia, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria finale nell'ambito del "Torneo Mucchi" di ... Riporta lanazione.it
Torneo Compiani-Reali. Festa grande al Gispi - Sei formazioni provenienti da tutta la Toscana, per una giornata all’insegna del rugby giovanile e del fair play. Si legge su lanazione.it