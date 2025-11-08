Rugby il Gispi vince l' edizione 2025 del Memorial Bolognese

Prato, 8 novembre 2025 – Il “Bolognese” resta a Prato: sono stati i giovanissimi rugbisti del Gispi ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del torneo dedicato alla memoria del giovane rugbista scomparso a soli 19 anni nel 2005. L'ultimo “Memorial Francesco Bolognese”, svoltosi a Prato tra gli impianti di Coiano ed il Chersoni, ha visto come di consueto sfidarsi alcune tra le migliori squadre U14 d'Italia. A prevalere sono stati i “gispolotti”, battendo i “cugini” del Sesto in una finale che non può non rendere felici anche i Cavalieri Union, pensando ai migliori giocatori di entrambi gli schieramenti che tra pochi anni entreranno nel vivaio “tuttonero”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

