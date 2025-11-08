Rugby Coppa Italia | Vicenza batte Parabiago nell’anticipo del sabato
Prosegue la terza giornata di Coppa Italia con l’unico anticipo del sabato, che ha visto il Rugby Vicenza imporsi con autorità sul Parabiago nel girone 2. I biancorossi, padroni di casa, hanno conquistato il successo per 43-22, assicurandosi anche il punto di bonus offensivo grazie alle cinque mete segnate. Nonostante la sconfitta, i “galletti” lombardi tornano comunque a casa con il bonus difensivo, frutto della buona tenuta nel finale e della capacità di restare sotto le sette lunghezze di scarto fino agli ultimi minuti. Il turno si completerà domenica con le altre sfide in programma, decisive per definire gli equilibri dei due gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it
