Rossella Piras la dama sarda che non ha mai abbandonato Elia Del Grande

C’è una donna, che a?pare e scompare nella vita di Elia Del Grande, oggi in fuga. È una 57enne sarda, originaria di Olbia. Si chiama Rossella Piras e del rapporto fra lei e l’uomo,scappato una settimana dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, dopo 26 anni di carcere per aver massacrato genitori e fratello nel 1998 a Cadrezzate, ne parla oggi La Nuova Sardegna. Gli scatti sui social. Rossella sarebbe, secondo quanto riporta il quotidiano sardo in un pezzo a firma di Marco Bittau, ancora la compagna dell’autore della strage dei fornai. Ha alle spalle gli studi all’istituto Ipia nella città gallurese e fu lei quella disposta a pagare almeno 400 euro per un taxi per agevolare la fuga di Del Grande, dal carcere di Pavia, nel 2015. 🔗 Leggi su Open.online

