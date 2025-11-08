Roma i giallorossi in campo per la sfida contro l’Udinese | sono quattro i giocatori in dubbio Le ultime

Calcionews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, allenamento a Trigoria: la squadra di Gasperini prepara la sfida all’Udinese. Sono quattro i giocatori in forte dubbio per il match. Prosegue senza sosta la preparazione della Roma in vista della sfida di domenica contro l’Udinese, valida per l’undicesima giornata di Serie A. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini si è ritrovata questa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma i giallorossi in campo per la sfida contro l8217udinese sono quattro i giocatori in dubbio le ultime

© Calcionews24.com - Roma, i giallorossi in campo per la sfida contro l’Udinese: sono quattro i giocatori in dubbio. Le ultime

Approfondisci con queste news

roma giallorossi campo sfidaRoma, le ultime da Trigoria: in quattro ancora a parte, ma Ferguson riprende a correre - Sul fronte infermeria, restano fuori Dybala, Bailey, Angeliño e Ferguson, che oggi hanno lavorato a parte. Da msn.com

roma giallorossi campo sfidaGALLERY - Squadra in campo a due giorni dalla sfida contro i Rangers - I giallorossi sono scesi in campo per continuare a preparare la sfida di Europa League contro gli scozzesi di giovedì alle 21 ... Da ilromanista.eu

roma giallorossi campo sfidaInfortunati Roma | Dybala, Angelino, Bailey e svolta Ferguson: i nuovi tempi di recupero - Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida di Serie A contro l’Udinese, in programma ... Segnala fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Giallorossi Campo Sfida