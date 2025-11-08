Rockets Some Other Space Some Other Live! | il nuovo album live in edizione limitata esce il 20 novembre nuovi concerti nel 2026
foto di Gianfranco Gozzi MILANO – Dopo “The Final Frontier”, i Rockets tornano con un nuovo capitolo che celebra la loro anima più autentica: quella del live. “Some Other Space, Some Other Live!”, in uscita il 20 novembre, raccoglie l’energia e l’atmosfera del tour che ha riportato la band sui palchi italiani, in un’edizione numerata disponibile in triplo vinile e doppio cd. Registrato durante le date del fortunato Final Frontier Tour – che ha fatto il tutto esaurito in dieci teatri italiani nell’inverno 2025 – il disco cattura la forza del palco e il calore del pubblico, cuore pulsante di ogni performance. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
