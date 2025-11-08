Risiko nella sanità privata Prosperius comprato da un maxi gruppo

Firenze, 8 novembre 2025 – Il Prosperius-Villa Cherubini ha una nuova proprietà. Ieri si è conclusa l’ asta pubblica, senza incanto e tramite offerte segrete in busta chiusa, con le quali due società si sono contese la storica clinica privata fiorentina. Ad avere la meglio il gruppo Giomi, colosso della sanità privata con sede a Roma che possiede anche la casa di cura Villa Ulivella in via del Pergolino. La sua offerta – al momento non ancora nota – ha superato quella della Ma.Cro Lifescience, una start up privata nata dall’Università La Sapienza di Roma. La gestione degli interessi di Prosperius è stata curata dallo studio legale Tombari D’Angelo e Associati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

