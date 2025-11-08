Ricoverato prima del concerto Ansia per il big della musica italiana costretto allo stop | come sta

Un malore ha costretto il cantante a un improvviso stop proprio alla vigilia della sua tappa romana. L’artista, uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana, è stato ricoverato per una serie di accertamenti diagnostici volti a chiarire la natura del malessere che lo ha colpito poco prima della partenza per Roma, dove avrebbe dovuto esibirsi domani all’Auditorium Parco della Musica. La notizia, diffusa dal suo entourage, ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i fan, ma anche un grande affetto e vicinanza da parte del pubblico che da mesi lo segue nel suo tour “Il Cantico”. Secondo quanto comunicato dai collaboratori del musicista, il ricovero si è reso necessario per permettere ai medici di svolgere tutti gli esami clinici necessari a comprendere l’origine del malore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

