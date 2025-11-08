RHA Hydra Mask | il nuovo gel Teoxane che fa il pieno d’idratazione
Quando la pelle chiede conforto, l’idratazione è la prima risposta: luminosa, elastica, vitale. Tra sbalzi climatici e stress ambientali, l’equilibrio cutaneo vacilla. In questo scenario, la svizzera Teoxane presenta RHA® Hydra Mask, gel ultra-idratante e rimpolpante progettato per riportare la pelle al suo benessere originario, con risultati percepibili sin dalla prima applicazione. Comfort immediato e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
