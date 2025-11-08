Remigrazione da una parte difesa di ogni vita umana dall' altra La doppia manifestazione in scena ad Ancona VIDEO

ANCONA – Manifestazione e contromanifestazione in protesta alla prima questa mattina, sabato 8 novembre, ad Ancona. Al Passetto hanno infatti fatto sentire la loro voce gli appartenenti al Comitato remigrazione e riconquista, tra i cui componenti figurano vari esponenti di Casapound. Cori, inno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’analisi del Sole 24 Ore sulla criminalità in Italia conferma ciò che già sapevamo: gli immigrati, pur rappresentando solo il 9% della popolazione, sono responsabili della maggior parte dei reati. La soluzione? Remigrazione. - X Vai su X

Bankitalia: “Le maggiori spese per la difesa sono incluse solo in parte nelle previsioni del documento di finanza pubblica” - L’aumento delle spese militari, a cui il governo Meloni si è impegnato con i partner della Nato, non è pienamente incorporato nei conti pubblici. Da ilfattoquotidiano.it

Remigrazione, il grande ritorno: da idea di estrema destra a politica condivisa in Europa - Se il modello di convivenza con gli stranieri in Europa è fallito, è venuto il tempo della “remigrazione” di chi non si integra. Riporta panorama.it