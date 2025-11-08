Regionali la spinta di Meloni Due visite nel rush finale Cirielli | Vinceremo noi

Due visite di Giorgia Meloni a Napoli per sostenere la rincorsa di Edmondo Cirielli. Il centrodestra crede alla rimonta in Campania. Gli ultimi sondaggi pubblicabili danno una distanza più. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali, la spinta di Meloni. Due visite nel rush finale, Cirielli: «Vinceremo noi»

Altre letture consigliate

@fanpiùattivi FISM Palermo Dopo 25 anni la parità scolastica non è ancora pienamente raggiunta. I prossimi provvedimenti regionali daranno una spinta decisiva alla libertà di scelta educativa e al diritto delle nostre scuole paritarie di esistere. Vi aspettiamo T - facebook.com Vai su Facebook

Meloni in Campania per spingere Cirielli: previsti almeno due eventi. Attesa per i prossimi sondaggi elettorali - Attesa per i prossimi sondaggi elettorali: nel centrodestra sono convinti che Cirielli abbia ridotto di molti punti il distacco con Fico ... Si legge su fanpage.it

Giorgia Meloni prova il colpaccio dove nessuno se lo aspetta: cosa ha in programma - Il lavoro di Giorgia Meloni al Governo è sotto gli occhi di tutti e anche per questo la Premier sembra non voler lasciare nulla di intentato. Scrive newsmondo.it

Sondaggi Regionali Veneto 2025/ Stefani verso 60%, flop campo largo con sprofondo M5s. Testa a testa Lega-FdI - Sondaggi Elezioni Regionali Veneto novembre 2025: Stefani convince 6 veneti su 10, Manildo al "palo" senza la spinta del M5s. Si legge su ilsussidiario.net