**Quirinale | Mattarella in Germania Premio Comuni e domenica 16 discorso a Bundestag**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Nuova visita in Germania del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà a Berlino sabato 15 e domenica 16 novembre prossimi. Un'occasione per ribadire l'importanza strategica del rapporto tra due Paesi pilastri dell'Unione europea, che trova ulteriore linfa nella consonanza anche di natura personale con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Culmine del viaggio, il discorso che il Capo dello Stato terrà al Bundestag domenica in occasione della Giornata di Lutto nazionale, dopo aver reso omaggio, insieme al Presidente della Germania, al Memoriale centrale della Repubblica federale di Germania per le Vittime della guerra e della tirannia, a 80 anni dalla conclusione del Secondo conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Quirinale: Mattarella in Germania, Premio Comuni e domenica 16 discorso a Bundestag**

