Novate Milanese (Milano) – Le mani maschili più belle d’Italia sono di Novate. Fabio Marino, 58enne nato e cresciuto a Novate, da poco tempo è stato nominato il manista più famoso d’Italia. Il suo sogno? Trasformare un suo libro in cui racconta la sua esperienza, la sua vita, in una mini serie televisiva. “Sono alla ricerca di un produttore, di una casa produttrice che parli, spieghi la mia professione, spesso abbinata solo all’universo femminile”, spiega Fabio. La sua storia di modello inizia una ventina di anni fa. Dipendente di un ufficio amministrativo, ha partecipato a un provino in cui sono state notate le sue mani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quanto rende avere le mani più belle d’Italia? La risposta di Fabio Marino, professione “manista”