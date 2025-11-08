Quando gioca Sinner alle ATP Finals? Il programma e i giorni delle tre partite del girone

Jannik Sinner si presenterà da campione in carica alle ATP Finals: lo scorso anno divenne il primo italiano ad alzare al cielo l’ambito trofeo, questa volta proverà a replicarsi e contestualmente a inseguire lo status di numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha nei fatti bisogno di trionfare da imbattuto e deve sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz perda almeno una partita nella fase a gironi, fermandosi poi massimo in semifinale, per chiudere la stagione in testa al ranking ATP. Il torneo di fine stagione, riservato ai migliori otto giocatori del mondo, andrà in scena sul cemento di Torino dal 9 al 16 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca Sinner alle ATP Finals? Il programma e i giorni delle tre partite del girone

