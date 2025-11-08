Quando gioca Sinner a Torino? Ufficiale la data! Debutto contro…Mister X!
Per vedere Jannik Sinner in campo in un match ufficiale della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis alla Inalpi Arena di Torino occorrerà attendere lunedì 10 novembre, quando l’azzurro affronterà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Sinner giocherà il derby contro Musetti qualora il toscano domani dovesse vincere contro il serbo Novak Djokovic nella finale di Atene, altrimenti affronterà Auger-Aliassime: il match sarà il quarto ed ultimo di giornata a partire dalle ore 11.30 e si giocherà comunque non prima delle ore 20.30. La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale dei match degli italiani sarà godibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
“Rispetto ai puristi gioca male”: Vespa torna a parlare di Sinner, poi gli scrive una dedica - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X
Quando gioca Sinner a Torino? Ufficiale la data! Debutto contro…Mister X! - Per vedere Jannik Sinner in campo in un match ufficiale della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis alla Inalpi Arena di Torino occorrerà ... Da oasport.it
Sinner e il sorteggio Nitto Atp Finals: chi sfida Jannik, possibile derby con Musetti, i gironi - L'azzurro si troverà ancora Zverev sulla sua strada e forse anche il connazionale. Secondo tuttosport.com
Sinner, quando gioca alle Atp Finals e dove vederlo in tv: orari, avversari, calendario e il montepremi (da sogno) del torneo di Torino - La città di Torino è pronta a ospitare l'ultimo torneo tennistico del 2025 con le Atp Finals che, da domenica 9 novembre, chiamano sul cemento indoor gli otto miglior ... Scrive msn.com