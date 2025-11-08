Per vedere Jannik Sinner in campo in un match ufficiale della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis alla Inalpi Arena di Torino occorrerà attendere lunedì 10 novembre, quando l’azzurro affronterà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Sinner giocherà il derby contro Musetti qualora il toscano domani dovesse vincere contro il serbo Novak Djokovic nella finale di Atene, altrimenti affronterà Auger-Aliassime: il match sarà il quarto ed ultimo di giornata a partire dalle ore 11.30 e si giocherà comunque non prima delle ore 20.30. La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale dei match degli italiani sarà godibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner a Torino? Ufficiale la data! Debutto contro…Mister X!